وأضاف والاس تعليقا على ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء - في مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية الجمعة، إن العالم اليوم مترابط، فأزمة كوفيد-19 أصبحت جائحة عالمية حتى إننا جميعا نتعامل مع صدمتها، وهذا يعني أنه ليس هناك عصا سحرية بل ينبغي أن نستثمر جميعا في قدرتنا على الصمود، وفي تنويع إمداداتنا.

وتابع قائلا "نحن محظوظون جدا في بريطانيا أننا غير معتمدين على الغاز الروسي على غرار الكثير من الدول الأوروبية التي ليس لديها خيارات".

وأشار والاس إلى أن روسيا تفشل في الكثير من الجوانب في أوكرانيا، وقد يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تغيير استراتيجيته مجددا، ورأى أن الرئيس الروسي قد تحدى كل المنطق بما فعله في أوكرانيا ولم يرغب في الاستماع إلى العقل.

وعلى الصعيد الداخلي، أعرب وزير الدفاع البريطاني عن دعمه لوزيرة الخارجية ليز تروس في السباق لزعامة حزب "المحافظين" البريطاني الحاكم، ووصفها بأنها مُوثوق بها وأمينة وذات خبرة، ولديها نزاهة لتقلد منصب رئيس الوزراء.