وقال وزير خارجية نيكاراجوا دينيس مونكادا في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وفقا لقناة (فرانس 24)، الجمعة، إن "حكومة نيكاراجوا، وفي إطار سلطتها و ممارستها لسيادتها الوطنية، تسحب على الفور التصريح الممنوح لهوجو رودريجيز".

وكان رودريجيز قال أمام مجلس الشيوخ، إن "نيكاراجوا تتحول بشكل متزايد إلى دولة منبوذة في المنطقة، وشبه البلاد بالحكم الديكتاتوري الذي عاشته عائلته في جمهورية الدومينيكان في خمسينات القرن الماضي".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن عين في مايو الماضي رودريجيز سفيرا في ماناجوا.. ومن المفترض أن يصادق برلمان نيكاراجوا على تعيينه.

وتشهد العلاقات بين نيكاراجوا والولايات المتحدة توترا منذ تظاهرات المعارضة احتجاجا على حكومة دانيال أورتيجا في 2018، التي قتل فيها 355 شخصا حسب لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.