ننشر أوائل الثانوية الأزهرية على محافظة دمياط

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت منطقة دمياط الأزهرية عن اسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة، بقسمي العلمى والأدبي، وايضا على مستوى المكفوفين.

وذلك عقب إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية.

ولم تسجل محافظة دمياط مركزا على مستوى أوائل الجمهورية هذا العام، وذلك وفق النتائج المعلنة والتى أعلنها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالأمس.

وجاء أوائل محافظة دمياط في الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي كالتالى.

المركز الاول الطالب "عمر عبد الرحمن العوضي" بمجموع 99.8%

المركز الثاني الطالب "أحمد أيمن لبن" بمجموع 98.92% معهد فارسكور الأزهري

الثاني مكرر الطالب "أحمد فتحي وهبة" بمجموع 98.92% معهد فارسكور الأزهري

المركز الرابع الطالبة " روان حربي المرسي" بمجموع 98.77% معهد كفر سعد الأزهري

الرابع مكرر الطالب " محمد على كامل حسين" بمجموع 98.77% معهد دمياط النموذجي.

وجاءت اسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى دمياط في القسم الادبي كالتالى

المركز الاول الطالبة " هاجر عبد السلام غليون" بمجموع 94.92% معهد نور الاسلام الموذجي.

المركز الثاني الطالبة "رميساء شريف كيوان" بمجموع 94.77% معهد عزبة البرج الأزهري.

المركز الثالث الطالبة " هند وليد سماحة" بمجموع 93.49% معهد دمياط الأزهري

المركز الرابع الطالبة " مروة يونس حسانين" بمجموع 93.33% معهد دمياط الأزهري

المركز الخامس الطالبة " أية محمد عبد المجيد" بمجموع 92.70% معهد دمياط النموذجي.

كما جاء ترتيب أوائل الثانوية الأزهرية في قسم الادبي للمكفوفين على النحو التالى

المركز الاول الطالب " محمد ياسر يحي اللوات" بمجموع 90% معهد الروضة الأزهري

المركز الثاني الطالب " عمرو طاهر العوادلي" بمجموع 72.22 معهد كفر سعد الأزهري

المركز الثالث الطالبة " نورهان محمد على اسماعيل" بمجموع 71.49 معد عزبة الجامع الأزهري.

وتستعد منطقة دمياط الأزهرية لإعلان اسماء أوائل المحافظة، خلال الساعات المقبلة، عبر صفحتها الرسمية تمهيدا لإعلان النتائج النهائية الأحد المقبل.