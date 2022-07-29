اليوم السابع
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نائب محافظ الشرقية: وثقنا 2 مليون مستند حكومى ضمن منظومة التوثيق الالكترونى

الجمعة، 29 يوليه 2022 08:00 ص
نائب محافظ الشرقية: وثقنا 2 مليون مستند حكومى ضمن منظومة التوثيق الالكترونى الدكتور أحمد عبد المعطى نائب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، أن المحافظة حققت خطوات سابقة في المشروع القومي للتحول الرقمي، موضحا لـ"اليوم السابع"، أننا فعلنا منظومة التوثيق الالكتروني، ونجحنا في توثيق أكثر 2 مليون مستند حكومي، والعام الماضي 2021 شاركنا مسابقة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن منظومة الثوثيق ، وحصلنا علي مركز الأول وفزنا بلقب " إدارة المؤسسة الذكية" .
 
وأشار إلى أن لمنظومة التوثيق الالكتروني، أهمية كبيرة ، فهي تعد ذاكرة تحافظ علي وتوثق لتاريخ للموسسة، من خلالها تستطيع أن تعرف كل التفاصيل التي  تخص أي قرارات العامة وتسلسل صدورها، والتي يمكن الاستفادة منها في اتخاذ القرارات الخطط المستقبلية ووضع الخطط .
 
وأضاف أن منظومة تسهل العمل الداخلي، من خلالها استطيع معرفة مصدر أي قرار أو مستند صادر سواء من وحدة محلية أو مجلس مدينة أو محافظة ومراحل تسلسل القرار .
 

نائب محافظ الشرقية

التحول الرقمي

منظومة التوثيق الالكتروني

الشرقية



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