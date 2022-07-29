وأشار لوجفينوف -في افتتاح منتدى وسائل الإعلام ومراكز الفكر في دول منظمة شنغهاي للتعاون، وفقا لقناة (روسيا اليوم)- إلى أن التكنولوجيات المعلوماتية حصلت فى الوقت الراهن على استخدامات عسكرية مباشرة، وتحولت المجالات الإعلامية إلى ساحات للمواجهة، مشددا على أن عداء الغرب تجاه المنظمة، أخذ يقوى ويشتد مؤخرا.

وأضاف نائب الأمين العام لمنظمة شنغهاى، أنه في مثل هذه الظروف، يجب على الوسط الأكاديمي توفير وضمان الدعم الفكري والتحليلي للهياكل الحكومية المسؤولة عن اتخاذ قرارات صنع السياسات في المنظمة.

وتابع نائب الأمين العام للمنظمة أن على المنظمة أن تستخدم إمكاناتها في الممارسة العملية لمنع مزيد من التدهور في العلاقات الدولية والحد من انتشار منطق الحرب الباردة في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن "العالم دخل فترة من التغيرات التاريخية الهامة مصحوبة بصدمات غير مسبوقة تشمل جميع مجالات الحياة الدولية والتي لا يمكن لدولة واحدة أو اتحاد واحد أن يتجنبهم".

وأضاف أن مبادئ منظمة شنغهاي للتعاون لم تتضمن في البداية أي عناصر تصادمية ومع ذلك لا ينبغي على المنظمة ولا يمكن أن تظل غير مبالية على خلفية تقلص الحوار المتكافئ والبناء بين مختلف دول العالم باستمرار والذي يتم استبداله بشكل متزايد بإملاءات قوية وضغط عقوبات.