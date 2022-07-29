اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 29 يوليه 2022 02:30 م
ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 4 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة .
 
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24646 طن تشمل : 5800 طن يوريا و 5206 طن اسمنت و 1940 طن رمل و 10100 طن ملح و 1600 طن بضائع متنوعة  .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12498 طن تشمل : 8763 طن خردة و 1007 طن ذرة و 658 طن ابلاكاش و 1470 طن مولاس و 600 طن بضائع متنوعة.
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 696 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 110 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1022 حاوية مكافئة .
 
 
ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 227367 طنا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 5622 شاحنة.

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