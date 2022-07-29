ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط - معتز الشربينى

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 4 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24646 طن تشمل : 5800 طن يوريا و 5206 طن اسمنت و 1940 طن رمل و 10100 طن ملح و 1600 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12498 طن تشمل : 8763 طن خردة و 1007 طن ذرة و 658 طن ابلاكاش و 1470 طن مولاس و 600 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 696 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 110 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1022 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 227367 طنا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 5622 شاحنة.