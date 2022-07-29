منسق حياة كريمة بالشرقية: 862 إجمالى عدد مشروعات مركز الحسينية

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور أسامة عبد القادر منسق مبادرة حياة كريمة بالشرقية، إنه يوجد بمركز الحسينية 41 قرية، وإن مشروع الغاز الطبيعى سيكون فى كل القرى الـ 41، وتنفيذ المشروع بدأ بالفعل وتم الاقتراب من الانتهاء من 8 مشروعات.

وأضاف فى مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز": عقدنا لقاءات مع الأهالى لنتعرف على ما يحتاجونه، وهنا يوجد مياه نظيفة تصل للمنازل ووجود رضاء عام من الأهالى، فإجمالى عدد المشاريع بمركز الحسينية 862 مشروعا، وهذا عدد ضخم من المشروعات، ونحن نعمل مسح شامل لكل ما تحتاجه القرية من خدمات.

وتابع: المستهدف فى الفترة القادمة 5 مراكز أخرى، ولدينا مشروعات تخطت نسب الإنجاز بها 100 % ، فالمواطن لن يحتاج للذهاب إلى المدينة لقضاء خدماته.