مقطع فيديو لـ"بايدن" يثير الجدل.. نشطاء يشككون في صحته والبيت الأبيض يرد

كتبت: نهال أبو السعود

قالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن هناك شكوكا حول مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن، كان الحزب ‏‏الديمقراطي قد نشره، حيث يقول البعض إنه نتاج عملية تزييف تقني عميق، المعروف باسم "‏deep ‎fake‏".‏

والتزييف العميق هو عملية يتم خلالها استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج فيديو يظهر فيه شخص يقول ‏‏أشياء، أو يقوم بها دون أن يكون قد فعل في الحقيقة أيا منها.‏

وفقا للتقرير، يزعم ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الفيديو خضع لتقنية الذكاء الاصطناعي، ‏‏حيث تم تركيب وجه الرئيس بايدن على جسد ممثل.‏

وفي غضون 17 ثانية هي مدة الفيديو، تحدث بايدن عن أحداث شغب يوم السادس من يناير التي ‏‏شهدت اقتحام المتظاهرين مبنى الكابيتول الأمريكي ويجري الآن في الكونجرس تحقيق في اعمال العنف ‏‏تلك.‏

ونشر الديمقراطيون على حسابهم الرسمي عبر تويتر يوم الأربعاء الفيديو المشار إليه، وسرعان ما أصبح ‏‏جزءا من نظرية مؤامرة، وشكّك البعض في كون الفيديو حقيقيا، وتمّت مشاركة منشورات المشككين ‏‏آلاف المرات. وكان ممّن شاركوها ناقدون بارزون في اليمين المتطرف بموقع "نيوزماكس" وعلى شاشة ‏‏‏"وان أمريكا نيوز".‏

أحد المبررات التي ساقها المشككون في حقيقة الفيديو هو أن مظهر الرئيس بايدن، حسبما يقولون، يبدو ‏‏مختلفا في فيديو آخر نشر له في اليوم نفسه - وهذا الفيديو الآخَر أيضا يشكك البعض في كونه حقيقيا.‏

لكن من الواضح أن الاختلافات في مظهر الرئيس تعود إلى الإضاءة المستخدمة أثناء التصوير، وحاول ‏‏البعض اثبات نظربتهم حول تزييف الفيديو بأن بايدن لا يطرف ولكن هذا ليس دليلا.‏

ويقول منشور، تمت مشاركته حوالي 40 ألف مرة عبر تويتر، إن "أي شخص طبيعي يطرف بعينه بمعدّل ‏‏‏15 إلى 20 مرة في الدقيقة"، لكن من الممكن جدًا ألا يطرف الشخص لأكثر من 17 ثانية - مدة الفيديو ‏‏المشار إليه.‏

وقالت بي بي سي ان البيت الأبيض نشر مقطعا أطول من الفيديو ذاته، حيث ظهر بايدن وهو يطرف ‏‏مرّات عديدة.‏

You can’t be pro-insurrection and pro-cop.