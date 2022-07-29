مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 9 رحلات دولية سياحية

وكشفت جداول رحلات الطيران وصول خلال الأسبوع لمطار مرسى علم الدولى 113 رحلة طيران دولية، وصلت من 12 دولة أوروبية، وتم تسهيل إجراءات وصولها لإيفادهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المختلفة فى مرسى علم لقضاء إجازتهم.

كما كشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية التي وصلت المطار أن من بين 113 رحلة طيران الوافدة خلال الأسبوع 108 رحلة دولية و5 رحلات أخرى داخلية، ووصلت الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا، و17 من المطارات الإيطالية.

بينما استقبل المطار خلال الأسبوع 16 رحلة من ألمانيا، و35 رحلة من التشيك، والذى يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من رومانيا ورحلة من 4 سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.