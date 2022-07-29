اليوم السابع
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مصرع عامل صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد في منشأة القناطر

الجمعة، 29 يوليه 2022 10:35 ص
مصرع عامل صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد في منشأة القناطر جثه_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى عامل مصرعه بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة، حيث صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار في منطقة منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الضحية عامل. 
 
استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتبين أنه خلال عبوره السكة الحديد صدمه قطار، مما أسفر عن مصرعه في الحال. 
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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