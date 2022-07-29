مصرع عامل بسبب انهيار حائط عليه في المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقي عامل مصرعه، تحت أنقاض حائط انهار عليه أثناء حفر أساس منزل بقطعة أرض فضاء في إحدى القرى التابعة لمركز مطاي في شمال محافظة المنيا.



تلقت الأحهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة مطاي، يتضمن وفاة شخص أثناء حفر أساس منزل بعزبة تابعة لمجلس قروي حلوة التابعة لدائرة المركز.

بإنتقال رجال البحث الجنائي والفحص تبين أنه أثناء قيام "رمضان-ن" 19 عاما، عامل، بحفر أساس منزل بقطعة أرض فضاء بعزبة تابعة لقرية حلوه، إنهار حائط ملاصق لقطعة الأرض ونتج عن ذلك وفاته تحت الأنقاض.

تم إنتشال جثة المتوفي ونقلها إلي مشرحة مستشفي مطاي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.

كما تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي لإتخاذ اللازم وعمل كردون أمني حول منطقة الحادث ورفع أنقاض الحائط المنهار وإتخاذ الإجراءات القانونية.

ولقي شخص مصرعه، الأحد الماضي، تحت إنقاض حائط انهار عليه أثناء المشاركة في هدم منزل قديم بإحدي قري مركز مغاغة.

وبالفحص تبين مصرع "فتاح-م"، 23 عاما، أثناء مشاركته في هدم منزل ملك "س.ا" بقرية شم البحرية، حيث إنهار عليه الحائط أثناء هدم واجهة المنزل ونتج عن ذلك وفاته تحت الإنقاض.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي مغاغة العام تحت تصرف النيابة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.

