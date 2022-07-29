مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم، على أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجده، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة- الاسكندرية الصحراوى بالقرب من مركز وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ بمستشفى وادى النطرون ونقل المصاب الى ذات المستشفى لاسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.