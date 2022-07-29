اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 يوليه 2022 03:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

الجمعة، 29 يوليه 2022 03:05 م
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة انقلاب سيارة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم، على أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجده، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى  بطريق القاهرة-  الاسكندرية  الصحراوى  بالقرب من مركز وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ بمستشفى وادى النطرون ونقل المصاب الى ذات المستشفى  لاسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

 

 

 


حادث سير

محافظة البحيرة

وادى النطرون

انقلاب سيارة

حوادث البحيرة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة