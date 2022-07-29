مصرع شخص في مشاجرة بالسلاح الأبيض بالغربية

لقي شخص مصرعه في مشاجرة بينه وبين صديقه بالسلاح الأبيض، عن طريق طعنه في الرقبة، بمنطقة كفر عنان التابعة لمركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.
تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة كفر عنان، بوقوع مشاجرة بين شخصين لهم معلومات جنائية ومصرع أحدهم ويدعي " ممدوح ال " مقيم بذات النطاق، وذلك بسبب خلافات بينهم ، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي محل الواقعة وتبين وقوع مشاجرة بينهم بعد خروجهم من احد الأفراح بنطاق المنطقة ، تم نقل الجثة الي مشرحة المستشفي العام وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة اعداد تقرير حول ظروف وملابسات الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .
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