اليوم السابع
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مصرع شاب وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

الجمعة، 29 يوليه 2022 03:41 ص
مصرع شاب وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وجرار زراعي بمركز الدلنجات بالبحيرة. 

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. 

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم دراجة بخارية " توك توك " بأحد الطرق الفرعية بدائرة مركز الدلنجات. 

وأسفر الحادث مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بكسور وكدمات متفرقة  وتم نقل جثة المتوفى، ويدعى" ع.ا ع" 36عاما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى  الدلنجات  وكذلك نقل المصابين إلى ذات المستشفى لاسعافهم وتلقى الرعاية الصحية اللازمة. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة. 

 


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