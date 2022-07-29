مصرع شاب وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وجرار زراعي بمركز الدلنجات بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم دراجة بخارية " توك توك " بأحد الطرق الفرعية بدائرة مركز الدلنجات.

وأسفر الحادث مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بكسور وكدمات متفرقة وتم نقل جثة المتوفى، ويدعى" ع.ا ع" 36عاما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات وكذلك نقل المصابين إلى ذات المستشفى لاسعافهم وتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.