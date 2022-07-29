مصرع شاب غرق بنهر النيل فى جزيرة شندويل بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمساعدة الأهالى من انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 19 سنة لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بناحية نجع جمعة دائرة مركز جزيرة شندويل، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام وتم إيداع الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى والتحفظ عليها داخل المشرحة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل بغرق محمد. ج. م. أ 19 سنة أثناء الاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته للسباحة لقى مصرعه غرقا تم انتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وبسؤال أهلية المتوفى أيدوا ما جاء بالتحريات وتم توقيع الكشف الطبى على المتوفى وتبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.