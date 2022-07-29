مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ تحقق المركز الأول على الجمهورية في مسابقة "ITC"

كفر الشيخ - محمد سليمان

حققت طالبتان بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "استيم" المركز الأول على مستوى المدارس في مسابقة الاتصالات " ITC"، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برعاية الدكتورة راندة شاهين، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة عزيزة رجب خليفة، مدير وحدة ستيم، والدكتور أشرف عبد القادر، والدكتورة ميرفت رزق، والدكتورة حبيبة محمد صابر، ومحمد شعبان، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومشرف الطلاب الدكتورة حسنة مالك، ومسؤول المسابقات بالمدرسة مصطفى جادالله.

وفازت الطالبتان ندى جمعة عراقي، وروان خالد محمد بالمركز الأول في مسابقة، وشارك في المسابقة عبد الرحمن سعد أبو قصيبة، ومهند محمد السيد المهدى وآلاء مصطفى سعيد، وملك أيوب حمادة، وروان خالد محمد، وندى جمعة عراقي.

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للطالبتين، لفوزهما بالمركز الأول على مشروعهما معالجة مياه الصرف الصحي بالطوب الأحمر، مشيدًا بأسرة الطالبتين، ومشرفة الطلاب، موجها برعاية الموهوبين في كافة المجالات.



الحضور من الطلاب



الطالبتان الفائزتان



الطلاب المتميزين بكفر الشيخ