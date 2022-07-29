محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال وتوسعة مدخل المحافظة من ناحية الموقف الجديد.. صور

كر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بحضور المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد للمحافظة، أعمال توسعة ورصف عدد من الطرق بمدينة كفر الشيخ، ومنها توسعة طريق مدخل مدينة كفر الشيخ من ميدان الملك عبدالله حتى موقف كفر الشيخ الجديد " القاهرة طنطا"، مروراً بالحديقة المركزية المجانية، حتى موقف كفر الشيخ القديم.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من أعمال التوسعة والرصف، ليظهر مدخل المحافظة بالمظهر اللائق بها، مؤكداً أنه سيتم تطوير مداخل المحافظات من كافة الجهات، ولن يقتصر التطوير على مدخل بعينه، مشيراً إلى أنه مازال العمل جاري من أعمال تطوير بشرق وغرب المحافظة.



اعمال االتطوير



اعمال التطوير



الاعمال الجارية



تطوير طريق الموقف الجديد



تفقد الحديقة المركزية



تمهيد الطريق



جانب من اعمال التطوير



جانب من الاعمال بشق الاسفلت



جانب من الاعمال



جانب من التفقد



شق الاسفلت القديم