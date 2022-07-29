اليوم السابع
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الجمعة، 29 يوليه 2022 05:22 م
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محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال وتوسعة مدخل المحافظة من ناحية الموقف الجديد.. صور

الجمعة، 29 يوليه 2022 04:55 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال وتوسعة مدخل المحافظة من ناحية الموقف الجديد.. صور محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال وتوسعة مدخل المحافظة
كر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بحضور المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد للمحافظة، أعمال توسعة ورصف عدد من الطرق بمدينة كفر الشيخ، ومنها توسعة طريق مدخل مدينة كفر الشيخ من ميدان الملك عبدالله حتى موقف كفر الشيخ الجديد " القاهرة طنطا"، مروراً بالحديقة المركزية المجانية، حتى موقف كفر الشيخ القديم.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من أعمال التوسعة والرصف، ليظهر مدخل المحافظة بالمظهر اللائق بها، مؤكداً أنه سيتم تطوير مداخل المحافظات من كافة الجهات، ولن يقتصر التطوير على مدخل بعينه، مشيراً إلى أنه مازال العمل جاري من أعمال تطوير بشرق وغرب المحافظة.

اعمال االتطوير
اعمال االتطوير

 

اعمال التطوير
اعمال التطوير

 

الاعمال الجارية
الاعمال الجارية

 

تطوير طريق الموقف الجديد
تطوير طريق الموقف الجديد

 

تفقد الحديقة المركزية
تفقد الحديقة المركزية

 

تمهيد الطريق
تمهيد الطريق

 

جانب من اعمال التطوير
جانب من اعمال التطوير

 

جانب من الاعمال بشق الاسفلت
جانب من الاعمال بشق الاسفلت

 

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال

 

جانب من التفقد
جانب من التفقد

 

شق الاسفلت القديم
شق الاسفلت القديم

 

متابعة اعمال التطوير
متابعة اعمال التطوير

 


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