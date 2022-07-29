محافظ المنيا: توريد نصف مليون طن من محصول القمح لموسم حصاد 2022

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم، من الأقماح بالشون والصوامع الحكومية، بلغ 500084 طن و293 كيلو، لموسم حصاد 2022، وبنسبة 112% تقريبا من المستهدف مشيراً إلى أن المحافظة قد حققت المستهدف بنسبة 100%، في السادس من يونية الماضي، والذي كان يبلغ 450 ألف طن من الأقماح، مؤكداً أن الشون والصوامع الحكومية مازالت تستقبل الأقماح الموردة من خلال 44 موقع تخزيني تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان.



وأكد محافظ المنيا أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حرصت على اتخاذ العديد من الإجراءات لتوفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية مشيراً إلى تحقيق المستهدف من التوريد، من خلال عدة عناصر كان من أهمها استعدادات المحافظة مبكرا لموسم توريد محصول القمح، واتخاذ حزمة من القرارات، وكذلك تعاون كافة الجهات الى جانب تكثيف المتابعة الميدانية وتوجيه الأجهزة الرقابية بالتموين والجهات الأمنية لرصد المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالإضافة إلى توفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، مشيدا بجهود كافة الجهات المشاركة في أعمال التوريد.