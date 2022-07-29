محافظ الإسكندرية يفتتح البطولة العربية لكمال الأجسام بمشاركة 15 دولة عربية

وذلك بحضور الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، والدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي لكمال الأجسام ونائب أول رئيس الإتحاد الدولي، والعديد من رؤساء الوفود العربية.

وفي كلمته؛ قدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى الاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام لحرصه على إقامة تلك البطولة بالتزامن مع احتفالات العيد القومي لمحافظة الإسكندرية.

وأكد الشريف أن الإسكندرية دائما سباقة في استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية. لافتاً إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لإخراج تلك الأحداث والفعاليات بالشكل اللائق المشرف أمام العالم والذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

من جانبه؛ قدم الدكتور عادل فهيم الشكر والتقدير إلى محافظ الإسكندرية على دعمه المستمر للإتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام، وجميع الأنشطة والفاعليات الرياضية لها، وتقديم الرعاية لإقامة مثل تلك البطولات في المرات القادمة.

كما وجه الشكر لجميع رؤساء الوفود وممثلى الاتحادات العربية المشتركة بالبطولة متمنيًا التوفيق لجميع الأبطال المشتركين من مختلف الدول العربية.