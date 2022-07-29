محافظ أسوان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بقرية القنان.. صور

كلف أشرف عطية، محافظ أسوان، وحدة حياة كريمة بإستكمال الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ، مع تذليل المشكلات والعقبات بمختلف المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

صرح ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة، قيام الوحدة بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بقرية القنان بمركز إدفو والتى يتبعها 24 قرية فرعية ونجع تضم حوالى 22 ألف نسمة.

وأشار، إلى تفقد مشروع تطوير مكتب بريد حاجر السباعية بنسبة 100% ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مجمع الخدمات بقرية القنان ، ومشروع إنشاء مركز شباب قرية هيكل بنسبة 95 % لكل منهما ، فضلاً عن تففقد مشروع إنشاء محطة المعالجه الثلاثية والتى ستخدم أهالى قرية القنان بجميع توابعها وأيضاً مدينتى البصيلية والسباعية حيث بلغت نسبة التنفيذ ٨٥ %.

وأوضح ناجح مصطفى بأن الجولة شملت أيضاً تفقد مشروع إنشاء مدرسة الأخصاص الإبتدائية بالقنان بنسبة 80 % ، ومشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بحاجر السباعيه بنسبة ٦٠% ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى لقرية القنان بنسبة 50%.

وتابع، بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان المشددة بتكثيف الجهود وعدم السماح بأى تهاون أو تقصير فقد تم تغيير وإستبدال المقاوليين المنفذين لبعض المشروعات بسبب التباطئ فى التنفيذ ومنها مشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 45% ، وأيضاً مشروع إحلال وتجديد مركز شباب حاجر السباعية بنسبة 35 %.