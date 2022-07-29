اليوم السابع
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محافظة الشرقية: تطبيق موبايل للموظفين لمعرفة ترقياتهم ورصيد إجازاتهم قريبًا

الجمعة، 29 يوليه 2022 03:30 ص
محافظة الشرقية: تطبيق موبايل للموظفين لمعرفة ترقياتهم ورصيد إجازاتهم قريبًا الدكتور أحمد عبد المعطى نائب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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قال الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، أنه في إطار المشروع  القومي لتحول الرقمي، تجري حاليا خطة لتطوير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة موضحا لـ"اليوم السابع"، إننا بصدد اصدار تطبيق موبايل للموظفين، يسجل عليه كافة البيانات الوظيفة الخاصة بكل واحد، مضيفا أنه من المقرر يكون لكل موظف حساب شخصي علي هذا التطبيق ، والذي يستطيع من خلاله الاطلاع علي ملفه الوظيفي، رصيد إجازته، مواعيد ترقياته. 
 
وأضاف: كما سيكون للموظف التقدم عبر التطبيق لطلب إجازة أو أي إجراء يخصه كموظف مع الموارد البشرية عبر الموبايل.
 

نائب محافظ الشرقية

التحول الرقمي

تطبيق موبايل للموظفين

الشرقية



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