محافظة أسوان يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

بعث أشرف عطية، محافظ أسوان، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على فخامته وشعب مصر العظيم أعواماً عديدة يملأها الخير واليمن والبركات والإنجازات العديدة والمتميزة التي أبهرت العالم أجمع، وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق آمالها في الأمن والاستقرار والتنمية بجهود القيادة السياسية.

كما بعث أشرف عطية، ببرقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكذا فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

فيما شهد نائب المحافظ أحمد شعبان الاحتفال الذي نظمته مديرية الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد 1444 هجرية بمسجد الحاج حسن، وذلك بحضور الشيخ حنفي محمود وكيل وزارة الأوقاف وقيادات ومديري الإصدارات بالأوقاف، بجانب القيادات التنفيذية والشعبية، ووسط حضور كبير من الأهالي وأئمة الأوقاف.

واستهلت الاحتفالية بكلمة التقديم والترحيب من فضيلة الدكتور يوسف مصطفى مدير الدعوة ،ثم تلاوة قرآنية من فضيلة الشيخ عبد الجابر فكري ، أعقبه كلمة فضيلة الشيخ حنفي محمود ، ثم كلمة الشيخ محمد عبدالعزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق تحدثوا فيها عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، كما قدم الابتهالات والتواشيح الدينية من فضيلة الشيخ عبد المعز محمد حسانى، ثم اختتم الحفل بالدعاء لمصر وللمصريين بالخير والإنماء والاستقرار.



جانب من الاحتفال بالعام الهجرى الجديد فى أسوان (1)



جانب من الاحتفال بالعام الهجرى الجديد فى أسوان (2)