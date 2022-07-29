متحف ملوي جنوب المنيا يعرض 3 قطع أثرية فريدة عن نهر النيل

المنيا - حسن عبد الغفار

عرض متحف ملوي للآثار جنوب المنيا 3 قطع أثرية نادرة عن دور نهر النيل في حياة المصري القديم والحديث.

ونشر متحف الآثار بملوي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" صورًا للقطع الأثرية الفريدة القطعه الأولى عبارة عن مزمية تُستخدم لحفظ مياة الشرب مصنوعه من الفخار وترجع للعصر اليوناني والروماني والقطعه الثانيه شبابيك القلل وهي آنية تستخدم لحفظ مياة الشرب وفي نقطة اتصال البدن بالعنق نجد قطعة مستديرة تُعرف بإسم شباك القلل وهي من خلالها يترقرق الماء عند رفع القله وإمالة عُنقها لأسفل مصنوعه من الفخار وترجع للعصر الإسلامي والقطعة الثالثة كلجة تُستخدم كحامل للزير وهي يتجمع بها المياة المرشحة التي تسقط عليها من مياة الزير مصنوعه من الفخار وترجع للعصر الأيوبي.