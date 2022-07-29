لحظة سقوط شاشة عملاقة على فريق غنائى أثناء حفل في هونج كونج.. فيديو

كتبت ريم عبد الحميد

شهد حفل غنائى راقص فى هونج كونج، موجة من الفزع والرعب، بعدما سقطت شاشة عملاقة من السقف على فريق ميرور الغنائى، ما أدى إلى دخول أحد الراقصين المشاركين فى الاستعراضات الغنائية إلى العناية المركزة.

⚠️ ¡Imágenes fuertes! ⚠️

Una pantalla gigante cayó sobre los integrantes de la banda "Mirror" durante un concierto en Hong Kong. Los lesionados fueron trasladados a recibir atención médica. pic.twitter.com/FPixxSpPER — Jorge Montiel (@Jorge_montiel) July 28, 2022

وبحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أصيب خمسة أشخاص عندما سقطت لوحة فيديو عملاقة، مساحتها حوالى أربعة متر مربع، على خشبة المسرح خلال العرض الذى أقيم على مدرج هونج كونج بالقرب من ميناء فيكتوريا، بحسب ما أفادت شرطة هونج كونج للشبكة الأمريكية.

وأصيب 3 من أعضاء الفريق الغنائى المكون من 12 فردا، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج بينهم راقص مصاب بإصابات خطيرة وأخر وصف أنه فى حالة مستقرة.

وأظهر الفيديو لحطة سقوط الشاشة على الراقصين، ودشنت السلطات خطوط ساخنة لمساعدة أيا من الجمهور الذى حضر الحفل وعددهم 10 آلاف.

وقال جون لى، مسئول الشرطة، إنه تواصل مع وزير الثقافاة والرياضة والسيحة ووجه قسم الخدمات الثقافية مع كافة الوزارات المعنية بالتحقيق فى الحادثة ومراجعة متطلبات السلامة فى الأنشطة المماثلة من أجل حماية المؤدين والعاملين والجمهور.

وقدمت الجهة المنظمة للحفل مارفيل اعتذار عن التسبب فى عد ارتياح للمشاهدين وغيرهم من المتضررين وقالوا إن الذين حضروا حفل الخميس سيستردون أموالهم.

وجاءت الحادثة حتى بعد أن حذر جمهور فى ثلاث حفلات سابقة من أن المسرح والمنصة غير مستقرين على ما يبدو، مما أدى إلى تداول التماسا يطالب منظمى الحفل بضمان سلامة المؤدين.