لجنة الأعلى للجامعات تزور جامعة سوهاج لمتابعة وتقييم سير اختبارات القدرات

سوهاج محمود مقبول

استقبل الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أعضاء لجنة المجلس الأعلى للجامعات، والتى ضمت كلا من الدكتور علاء عبد العاطى مدير وحدة الاختبارات الإلكترونية بالمجلس، أحمد محمد عبد القوى، وشيرين محمد ممثلو المركز القومى للتعليم الإلكترونى بالمجلس، وذلك لمتابعة سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بكليات التمريض، التربية الرياضية والتربية النوعية، بحضور الدكتور حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، إن اللجنة تفقدت لجان المقابلات الشخصية والاختبارات التحريرية وكنترول اختبارات القدرات بكليات التمريض والتربية النوعية والتربية الرياضية، كما تابعت مدى تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة المتضمنة كافة الضوابط لضمان السلامة الصحية لجميع الطلاب المتقدمين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال اختبارات القدرات، مشيراً إلى أن التقدم للاختبارات مستمر حتى 6 من أغسطس القادم.

وخلال تفقده الاختبارات مع أعضاء اللجنة أوضح الدكتور عبد الناصر يس، أن إدارة الجامعة تتابع سير اختبارات القدرات بشكل يومى، حيث تم التنبيه على ضرورة تذليل جميع العقبات أمام الطلاب وإتمام العملية الامتحانية لاختبارات القدرات بنجاح، وتوفير كافة سبل الراحة وحل أية مشكلات قد تحدث أثناء سير الإجراءات، وذلك لضمان تحقيق العدالة والحيادية والشفافية والأمان للطلاب.