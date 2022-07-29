لبنان: تواصل الجهود للسيطرة على حرائق الغابات المستمرة فى منطقة عكار

إيمان حنا

لا تزال النيران مشتعلة لليوم الثانى على التوالي في غابات منطقة عكار، وتواصل جهود عناصر الجيش والدفاع المدني وفريق التدخل السريع في "جمعية درب عكار" والمستجيب الأول في اتحاد بلديات جرد القيطع، للسيطرة على النار بخاصة في المنحدرات العالية التي يتعذر وصول سيارات الإطفاء إليها، وفق الوكالة الوطنية للإعلام .

وأشارت التقديرات الأولية لخسائر حريق بمنطقة قبعيت التي بلغت حدود الـ 10 هكتار من الأراضي الزراعية (زيتون) والحرجية (صنوبر وسنديان)، وساهمت فرق التدخل السريع بحماية أكثر من 140 هكتارا على الأقل من الاحتراق، ولفت التقرير إلى أن 65% من المساحة التي التهمتها النيران متضررة بشكل كبير جدا.

ومن جهة ثانية، أعلنت الإدارة العامة للغابات بتونس إخماد 15 حريقًا اندلعت بالغابات التونسية خلال الفترة من 19 إلى 26 يوليو الجاري.

وأوضحت إدارة الغابات أن الحرائق اندلعت بولايات جندوبة، وبن عروس، وبنزرت، والقيروان، وزغوان، وسليانة، وباجة، والقصرين، والكاف، ونابل، مشيرة إلى أنها وضعت كل الإمكانات المتاحة لمقاومة هذه الحرائق وتعزيزات من المركز الوطني لحماية الغابات من الحرائق برادس والولايات المجاورة ، لمحاولة السيطرة على النيران والتقليص من أضرارها.

وأكدت أن الحرائق تطلّبت مجهودات كبيرة لتأمين التجمعات السكانية وحمايتها وذلك بالتنسيق مع مصالح التجهيز والإسكان بوضع معدّات ثقيلة لفتح القواطع الناريّة ووحدات جيش الطيران بالتدخّلات الجويّة لإطفاء هذه الحرائق، لافتة إلى أنه تمّت السيطرة على 12 حريقًا خلال الـ 48 ساعة الأخيرة وتمت عملية التبريد وأنها حاليا تحت المراقبة المستمرة .