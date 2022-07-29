اليوم السابع
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أكرم القصاص
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لافروف: التعاون بين دول منظمة شنجهاي مهم وندعم الشراكة الاستراتيجية معها

الجمعة، 29 يوليه 2022 11:13 ص
لافروف: التعاون بين دول منظمة شنجهاي مهم وندعم الشراكة الاستراتيجية معها لافروف
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على أهمية التعاون بين دول منظمة شنجهاي، مشيرا إلى دعم موسكو للشراكة الاستراتيجية مع دول المنظمة.

جاء تصريح لافروف خلال اجتماع وزراء خارجية دول الأعضاء في منظمة شنجهاي للتعاون، والذي انطلقت أعماله في العاصمة الأوزبكية طشقند اليوم الجمعة.

وبعد الاجتماع عقد لافروف مؤتمرا صحفيا تتطرف فيه إلى نتائج اللقاء الوزاري، وكذلك نتائج جولته الأفريقية الأخيرة.

وقال لافروف خلال المؤتمر،: "لقد اتفقنا مع دول إفريقية على اعتماد العملات المحلية للتبادل التجاري المشترك"، كما استنكر تحذير الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لدول إفريقية من التعامل مع روسيا بمثابة إهانة لتلك الدول.

 

 


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