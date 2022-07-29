كلية الدفاع الجوى تنظم مؤتمرها العلمى الثانى بالتعاون مع كلية هندسة الإسكندرية

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير العملية التعليمية وإثراء المستوى العلمى والثقافى لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، نظمت كلية الدفاع الجوى مؤتمرها العلمى الثانى بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والذى عُقد على مدار الأيام الماضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة أ.د. يحيى عنتر الرئيس الشرفى للمؤتمر والأستاذ بالكلية العسكرية الملكية بكندا، التى رحب خلالها بالحضور، مشيراً إلى أهمية عقد تلك المؤتمرات العلمية بشكل دورى لمواكبة التطور التكنولوجى المتلاحق .

كما ألقى أ.د. حسام حسانين رئيس المؤتمر ورئيس قسم علوم الحاسب بجامعة كوينز بكندا، كلمة تناول خلالها الهدف العلمى من عقد المؤتمر والإستفادة المرجوة من عقد تلك المؤتمرات على العاملين فى هذا المجال من جميع أنحاء العالم.

وألقى اللواء أركان حرب إيهاب الفيومى مدير كلية الدفاع الجوى كلمة أشار فيها الى حرص كلية الدفاع الجوى على إعداد وتأهيل طلبة الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وفقا لأحدث النظم التكنولوجية وأساليب القتال الحديثة المرتبطة بها لتكون قادرة على فرض السيطرة علي المجال الجوي للوطن.

وتم عرض فيلم تسجيلى عن تاريخ ونشأة كلية الدفاع الجوى وأهم الإنجازات العلمية التى حققتها الكلية خلال الفترة الماضية، كما تم تنظيم معرضاً لمشاريع تخرج لطلبة الجامعات والمدارس المحلية والأجنبية المشاركة، وكذا تنظيم معرضاً لعدد من الشركات العاملة بذات المجال .

وتضمنت فعاليات المؤتمر محاضرات للمتحدثين الرئيسيين للمؤتمر وجلسات لمناقشة الأوراق البحثية وعدد من ورش العمل، تناولت التقنيات الحديثة فى أسلحة ومعدات الدفاع الجوى ، والمركبات المأهولة، وأنظمة التعارف الكهرومغناطيسة وتطبيقاته، وتحديد المواقع بإستخدام تقنيات أنظمة الملاحة، والشحن اللاسلكى عالى الكفاءة ذاتى الحركة الإلكترونى، وإنترنت الأشياء وشبكات الإستشعار، وأنظمة الرادار والفضاء وتحديد المواقع والملاحة، والتطبيقات الحديثة فى شبكة الإتصالات المتكاملة ، وتطبيقات الذكاء الإصطناعى فى شبكات الإنترنت ، والفوتونات فى عصر الجيل الخامس وتطبيقاتها فى مجالات الرعاية الصحية والزراعة ومراقبة البيئة .

وألقى الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور، معرباً عن تطلعه أن يثمر هذا المؤتمر العلمى الثانى وما يتضمنه من جلسات وبرامج تعليمية وورش عمل فى تحقيق الهدف المطلوب منه بالإطلاع على أحدث النظم التكنولوجية الخاصة بالدفاع الجوى.

وعلى هامش المؤتمر كرم الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى، عدد من كبار العلماء المحليين والدوليين الحاضرين للمؤتمر، وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر تم توزيع الجوائز على أفضل الأوراق البحثية وأفضل المشاريع التى تم تقييمها بواسطة لجان التحكيم خلال فعاليات المؤتمر .