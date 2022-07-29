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قيس سعيد: تونس دولة حرة ذات سيادة واستقلالنا فوق كل اعتبار

الجمعة، 29 يوليه 2022 04:55 م
قيس سعيد: تونس دولة حرة ذات سيادة واستقلالنا فوق كل اعتبار الرئيس التونسي قيس سعيد
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن "تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار".

وشدد "سعيد" وفق بيان للرئاسة التونسية، أن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

واستقبل الرئيس التونسي صباح اليوم الجمعة، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

كما شدد أيضا على استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، وأنه لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب فالدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي، وأن السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الاستقلال والكرامة الوطنية.

 


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