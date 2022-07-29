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فيديو.. حريق بمبنى جنوب شرق موسكو يتسبب فى مقتل أكثر من 8 حالات

الجمعة، 29 يوليه 2022 11:30 ص
فيديو.. حريق بمبنى جنوب شرق موسكو يتسبب فى مقتل أكثر من 8 حالات حريق فى روسيا
كتب : أحمد علوى

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تسبب حريق في مبنى بجنوب شرق موسكو بمقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص ليل الخميس الجمعة.

وأوضحت السلطات الروسية أن النيران التي تسببت في الوفيات، بدأت في حانة.

 

وقالت لجنة التحقيق المكلفة القضايا الجنائية الرئيسية في بيان "تفيد معلومات أولى بأن ثمانية أشخاص قضوا في الحريق وأدخل أربعة آخرون المستشفى"، وفقما نقلت "فرانس برس".

وفي بيان منفصل قالت أجهزة الإغاثة إن الحريق أصاب الطابق الأرضي من مبنى مؤلف من 15 طابقا وقد سيطرت عليه بسرعة قبيل الساعة الواحدة صباحا واستلزم الأمر إجلاء أكثر من 200 شخص.

وأوضح أندري رومانتسيف قائد أجهزة الإغاثة في موسكو بالإنابة الذي أوردت تصريحه وكالة تاس للأنباء: "منعت قضبان حديد على النوافذ السكان من الفرار وهذا السبب الرئيسي للوفيات".

وأضاف أن صفارات الإنذار في النزل لم تنطلق، وقد لوحظت انتهاكات لقواعد السلامة خلال زيارات تفقد سابقة للمؤسسة في 2019 وفي يونيو الماضي.

وفتح تحقيق في "عدم احترام شروط السلامة" على ما قالت لجنة التحقيق.

 

 


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