اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 يوليه 2022 09:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

غدا.. مجلس أمناء الحوار الوطنى يعقد جلسته الثالثة بمقر "الوطنية للتدريب"

الجمعة، 29 يوليه 2022 07:29 م
غدا.. مجلس أمناء الحوار الوطنى يعقد جلسته الثالثة بمقر "الوطنية للتدريب" الحوار الوطنى
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه الثالث غدا السبت الموافق 30 يوليو بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 1 ظهرا.
 
ومن المقرر أن يناقش المجلس ما أنتهت إليه اللجنتان المشكلتان من أعضاء به، بخصوص اقتراحاتهم للجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي، وفي ضوء هذا سينهي المجلس الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه.
 
وأضاف ضياء رشوان، أنه إعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الامناء، فور انتهاء اجتماعه، بيانا يرسل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني.
 
 

الحوار الوطني

ضياء رشوان

اخبار مصر

الوطنية للتدريب



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة