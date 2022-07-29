غدا.. مجلس أمناء الحوار الوطنى يعقد جلسته الثالثة بمقر "الوطنية للتدريب"

كتب محمد السيد

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه الثالث غدا السبت الموافق 30 يوليو بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 1 ظهرا.

ومن المقرر أن يناقش المجلس ما أنتهت إليه اللجنتان المشكلتان من أعضاء به، بخصوص اقتراحاتهم للجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي، وفي ضوء هذا سينهي المجلس الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه.

وأضاف ضياء رشوان، أنه إعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الامناء، فور انتهاء اجتماعه، بيانا يرسل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني.