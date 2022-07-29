طوارئ فى نيويورك وسان فرانسيسكو بعد زيادة إصابات جدرى القرود

أصدرت وكالات الصحة العامة فى ولايتى نيويورك وسان فرانسيسكو إعلانين عن جدرى القرود فى محاولة للتعامل مع استمرار انتشار الفيروس، وفقا لواشنطن بوست.
أعلنت مفوضة الصحة بالولاية الدكتورة مارى تى باسيت أن مرض جدرى القردة يمثل تهديدًا وشيكًا للصحة العامة فى نيويورك مع استمرار ارتفاع الإصابات.
وقال باسيت فى بيان "هذا الإعلان يعنى أن الإدارات الصحية المحلية المنخرطة فى أنشطة الاستجابة والوقاية ستكون قادرة على الوصول إلى تعويضات إضافية من الدولة، بعد تعظيم مصادر التمويل الفيدرالية والولائية الأخرى، لحماية جميع سكان نيويورك والحد فى النهاية من انتشار جدرى القردة فى مجتمعاتنا"
وأعلنت سان فرانسيسكو حالة الطوارئ، مشيرة إلى أن 261 شخصًا تأكدوا أو يحتمل إصابتهم بجدرى القردة حتى يوم الأربعاء.
قالت الدكتورة سوزان فيليب، مسؤولة الصحة بالمدينة، إن الأمر سيسمح بالمرونة حيث يتوقع الخبراء انتشار المجتمع على نطاق أوسع. تلقت سان فرانسيسكو 8200 جرعة من لقاح Jynneos، الذى يهدف إلى الوقاية من عدوى جدرى القرود والجدري.
قال عمدة المدينة فى بيان: "أظهرت سان فرانسيسكو خلال COVID أن الإجراء المبكر ضرورى لحماية الصحة العامة نحن نعلم أن هذا الفيروس يؤثر على الجميع بالتساوي. ستسمح لنا حالة الطوارئ المحلية هذه بمواصلة دعمنا الأكثر تعرضًا للخطر، مع الاستعداد بشكل أفضل لما هو قادم ".
صنفت منظمة الصحة العالمية المرض على أنه حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، فتم الإبلاغ عن حالات جدرى القرود هذا العام فى 71 دولة حيث لم يتم الإبلاغ عن المرض تاريخيًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وسجلت الولايات المتحدة 4906 حالات هذا العام حتى يوم الخميس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة