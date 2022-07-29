طوارئ فى نيويورك وسان فرانسيسكو بعد زيادة إصابات جدرى القرود

أصدرت وكالات الصحة العامة فى ولايتى نيويورك وسان فرانسيسكو إعلانين عن جدرى القرود فى ‏محاولة للتعامل مع استمرار انتشار الفيروس، وفقا لواشنطن بوست.‏

أعلنت مفوضة الصحة بالولاية الدكتورة مارى تى باسيت أن مرض جدرى القردة يمثل تهديدًا وشيكًا ‏للصحة العامة فى نيويورك مع استمرار ارتفاع الإصابات.‏

وقال باسيت فى بيان "هذا الإعلان يعنى أن الإدارات الصحية المحلية المنخرطة فى أنشطة الاستجابة ‏والوقاية ستكون قادرة على الوصول إلى تعويضات إضافية من الدولة، بعد تعظيم مصادر التمويل ‏الفيدرالية والولائية الأخرى، لحماية جميع سكان نيويورك والحد فى النهاية من انتشار جدرى القردة فى ‏مجتمعاتنا"‏

وأعلنت سان فرانسيسكو حالة الطوارئ، مشيرة إلى أن 261 شخصًا تأكدوا أو يحتمل إصابتهم بجدرى ‏القردة حتى يوم الأربعاء.‏

قالت الدكتورة سوزان فيليب، مسؤولة الصحة بالمدينة، إن الأمر سيسمح بالمرونة حيث يتوقع ‏الخبراء انتشار المجتمع على نطاق أوسع. تلقت سان فرانسيسكو 8200 جرعة من لقاح ‏Jynneos‏، ‏الذى يهدف إلى الوقاية من عدوى جدرى القرود والجدري.‏

قال عمدة المدينة فى بيان: "أظهرت سان فرانسيسكو خلال ‏COVID‏ أن الإجراء المبكر ضرورى لحماية ‏الصحة العامة نحن نعلم أن هذا الفيروس يؤثر على الجميع بالتساوي. ستسمح لنا حالة الطوارئ ‏المحلية هذه بمواصلة دعمنا الأكثر تعرضًا للخطر، مع الاستعداد بشكل أفضل لما هو قادم ".‏

صنفت منظمة الصحة العالمية المرض على أنه حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا خلال عطلة ‏نهاية الأسبوع، فتم الإبلاغ عن حالات جدرى القرود هذا العام فى 71 دولة حيث لم يتم الإبلاغ عن المرض تاريخيًا، وفقًا ‏لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وسجلت الولايات المتحدة 4906 حالات هذا العام حتى يوم الخميس.‏