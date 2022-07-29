اليوم السابع
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ضبط 712 مخالفة مخابز فى حملات رقابية خلال 24 ساعة

الجمعة، 29 يوليه 2022 11:31 ص
ضبط 712 مخالفة مخابز فى حملات رقابية خلال 24 ساعة خبز ـ صورة ارشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (455) قضية تموينية بمضبوطات بلغت  أكثر من (103) أطنان مواد غذائية وغير غذائية.
 
وفى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط قرابة (25) طنا، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من (58) طنا.
 
وفى مجال قضايا المخابز، تم ضبط (712) قضية بينها (47)  قضية "خبز ناقص الوزن" و (105)  قضايا "خبز غير مطابق للمواصفات ".
 
وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى، تم ضبط (17) قضية بمضبوطات بلغت قرابة (72) طن أقماح محلية.

تموين

حملات تموينية

اخبار الحوادث

مخابز



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