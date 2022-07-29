ضبط 146 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بنطاق زفتى وكفر الزيات بالغربية

الغربية - محمد طارق

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري، حملة مكبرة بالتعاون والتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين في الغربية، وذلك لضبط الأسواق ومصادرة اللحوم الغير صالحة للاستهلاك داخل أسواق مراكز ومدن المحافظة، حفاظًا علي صحة المواطنين.