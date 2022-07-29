اليوم السابع
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الجمعة، 29 يوليه 2022 02:22 م
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ضبط 146 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بنطاق زفتى وكفر الزيات بالغربية

الجمعة، 29 يوليه 2022 01:29 م
ضبط 146 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بنطاق زفتى وكفر الزيات بالغربية لحوم غير صالحة
الغربية - محمد طارق

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شنت مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري، حملة مكبرة بالتعاون والتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين في الغربية، وذلك لضبط الأسواق ومصادرة اللحوم الغير صالحة للاستهلاك داخل أسواق مراكز ومدن المحافظة، حفاظًا علي صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر بنطاقي زفتي وكفر الزيات، وتم مصادرة 82 كجم لحوم بقري غير صالحة للإستهلاك الأدمي، 19 كجم لحوم ضأن ذبح خارج المجازر صالحه ظاهريا، 31 كجم دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي، 14 كجم لحوم مجمدة وكبده بدون بيانات لم يتم الجزم بصلاحيتها للإستهلاك الآدمي من عدمه ورأت اللجنه سحب عينات منها، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة المختصة حيال المخالفين.
 
 

 


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