اليوم السابع
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الجمعة، 29 يوليه 2022 12:38 م
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ضبط سيدة تسرق المجوهرات بأسلوب المغافلة في القاهرة

الجمعة، 29 يوليه 2022 12:11 م
ضبط سيدة تسرق المجوهرات بأسلوب المغافلة في القاهرة سرقة _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات بالقاهرة، لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية بأسلوب "المغافلة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة)  بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية على أحد محال المشغولات الذهبية بدائرة القسم.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها.. وبحوزتها (مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر") بمناقشتها عن مصدرها إعترفت بسرقتها من (إحدى السيدات) بأسلوب "المغافلة"، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، وإتهمتها بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة

جرائم

حوادث

حملات امنيه



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