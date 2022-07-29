اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 يوليه 2022 05:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة الإسكندرية" تعلن موعد حملة التطعيم ضد البلهارسيا.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 29 يوليه 2022 04:59 م
"صحة الإسكندرية" تعلن موعد حملة التطعيم ضد البلهارسيا.. اعرف التفاصيل تطعيم
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بدء حملة قومية لتطعيم الأهالى ضد ديدان البلهارسيا فى المناطق ذات نسب الإصابة الأعلى بالمحافظة وهى قرية باب الأحرار بمنطقة وسط الطبية وقريتى الطوير وإبراهيم موسى بمنطقة المنتزه الطبية ، وذلك خلال الفترة من 31 يوليو إلى 11 أغسطس.

وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للقضاء على البلهارسيا في إطار رؤية مصر 2030 للتخلص من الأمراض المعدية،  وتحت رعاية الدكتور عنانى إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وقالت الدكتورة "أمل السنباطى" - مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية أن الحملة تستهدف المواطنين من سن 4 سنوات وحتى 65 سنة ، موضحة أنه يتم تنفيذ خطة التحريك المجتمعى للتوعية بالحملة بالاشتراك مع ادارة التثقيف الصحى بالمديرية.


الاسكندرية

البلهارسيا

صحة الاسكندرية

حملات التطعيم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة