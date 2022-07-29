"صحة الإسكندرية" تعلن موعد حملة التطعيم ضد البلهارسيا.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بدء حملة قومية لتطعيم الأهالى ضد ديدان البلهارسيا فى المناطق ذات نسب الإصابة الأعلى بالمحافظة وهى قرية باب الأحرار بمنطقة وسط الطبية وقريتى الطوير وإبراهيم موسى بمنطقة المنتزه الطبية ، وذلك خلال الفترة من 31 يوليو إلى 11 أغسطس.

وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للقضاء على البلهارسيا في إطار رؤية مصر 2030 للتخلص من الأمراض المعدية، وتحت رعاية الدكتور عنانى إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وقالت الدكتورة "أمل السنباطى" - مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية أن الحملة تستهدف المواطنين من سن 4 سنوات وحتى 65 سنة ، موضحة أنه يتم تنفيذ خطة التحريك المجتمعى للتوعية بالحملة بالاشتراك مع ادارة التثقيف الصحى بالمديرية.