وذكرت وزارة الخارجية الجمعة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن السفير استعرض خلال استقبال رئيس وزراء ألبانيا له الجهود التي تقوم بها مصر للإعداد للمؤتمر ليكون نقطة تحول في الجهود الدولية لمواجهة تداعيات تغير المناخ.



وتطرق السفير إلى التطورات الإيجابية في العلاقات بين مصر وألبانيا في ضوء الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء الألباني إلى مصر في أكتوبر الماضي ولقاءاته مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أكد المسئول الألباني على تطلعه لتطوير العلاقات مع مصر في كافة المجالات، والبناء على ما يربطهما من علاقات تاريخية وسياسية طيبة.



وأطلع السفير حيدر رئيس الوزراء على استعدادات السفارة لإقامة أول أسبوع ثقافي مصري في ألبانيا في الفترة من 19-25 سبتمبر القادم والذي يعقد تحت رعايته، ويتضمن العديد من الفنون المتنوعة التي تعكس الثقافة والحضارة المصرية الثرية.