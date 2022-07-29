زيلينسكى وسفراء "دول السبع" يشددون على السماح بتصدير الحبوب خارج أوكرانيا

كتب : أحمد علوى

اجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسفراء مجموعة الدول الصناعية السبع لدى أوكرانيا، في ميناء "تشورنومورسك" لإظهار الوحدة بعد اتفاق يسمح باستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود.

وقال زيلينسكي - في تغريدة على موقع التدونات المصغرة "تويتر" أودتها شبة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الجمعة/ - "من المهم بالنسبة لنا بقاء الدولة الضامنة لأمن الغذاء العالمي، حيث إن أحدًا يغلق البحر الأسود ويزهق أرواحًا نحن بإمكاننا أن تبقى على قيد الحياة".

وأضاف: "أنا وزملائي سفراء مجموعة الدول الصناعية السبع متواجدون بميناء (أوديسا) بغرض التشديد على أهمية الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، والذي يسمح بشحن المواد الغذائية خارج أوكرانيا.. ويجب على روسيا احترام الاتفاق".

كانت الأمم المتحدة قد توسطت في وقت سابق في اتفاق بين أوكرانيا وروسيا الأسبوع الماضي، والذي هدف إلى تخفف أزمة الغذاء العالمي التي أثارتها الحرب.