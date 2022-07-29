زى النهارده.. الجنايات تحيل 8 متهمين بقضية "اقتحام قسم حلوان" للمفتى

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة من 5 سنوات، يوم 29 يوليو 2017، الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد تحيل متهمين 8 فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى في إعدامهم.

والمتهمون الذين تم إحالتهم للمفتى هم: عبد المنعم حروس، والمحمدى عبد المقصود، وعلى عبد التواب، وحسن رشاد، ومحمود مصطفى، وناجى على عمار، ومحمود حمدى أحمد، ومحمد صادق.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين توجهوا يوم 14 أغسطس من عام 2013 إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.

ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والمعاقب عليها بنص المادة 86 من قانون العقوبات والتي تصل فيها العقوبة في تلك التهمة للسجن المشدد، والمؤبد في حال تولى قيادة جماعة.