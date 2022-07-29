كتب محمد جمال

أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية سيرجى لافروف سينظر في طلب نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين مهاتفته، عندما سيسمح وقت لافروف بذلك، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت زاخاروفا: "سينظر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بهذا الطلب عندما سيسمح وقت بذلك، الآن لديه جدول مكثف من الاتصالات الدولية، واجتماع مجلس وزراء خارجية دول "منظمة شنغهاي للتعاون" في طشقند، واجتماعات الثنائية".

يذكرأن، أعلنت الخارجية الأمريكية أنه يتم العمل على عقد اتصال بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرجي لافروف.