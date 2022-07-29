وأعربت الخارجية الأمريكية -في بيان أوردته قناة "الحرة الأمريكية " عن أملها في أن يتم إجراء الاتصال خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أنه تم تقديم طلب إلى الروس لعقد محادثة بين لافروف وبلينكن، إلا أنه لم يتم الرد بعد، لافتة إلى أن العرض الأمريكي لتبادل السجناء مع روسيا لم يتقدم بالقدر الذي تأمله واشنطن. 