روسيا: قصف أوكرانى على سجن فى دونباس تسبب فى مقتل وإصابة عشرات الأسرى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قصفا شنته القوات الأوكرانية الليلة الماضية بصواريخ "هيمارس" على سجن يحتجز فيه أسرى حرب أوكرانيون، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الجمعة إن مركز الاعتقال الواقع في بلدة يلينوفكا في جمهورية دونيتسك، والذي يحتجز فيه أسرى أوكرانيون، بمن فيهم مسلحو تنظيم "آزوف" المتطرف، تعرض لقصف من راجمات صواريخ HIMARS أمريكية الصنع.

ونتيجة هذا القصف الذي وصفه البيان بأنه "عمل استفزازي دموي نفذ بشكل متعمد"، قضي 40 وأصيب 75 آخرون من أسرى الحرب الأوكرانيين، كما أصيب 8 من موظفي المركز بجروح متفاوتة الخطورة.

وذكر البيان أنه "في الوقت الحاضر، تقوم أعداد كبيرة من الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم طواعية، مدركين الموقف الإنساني الذي يبديه الجانب الروسي تجاه أسرى الحرب"، واشار إلى أن "هذا الاستفزاز الفظيع يهدف إلى ترهيب الجنود الأوكرانيين وثنيهم عن الاستسلام"، مضيفا أن تحقيقا يجري في ملابسات الحادث.