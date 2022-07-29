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رفع 127 طن مخلفات وأتربة بحى المنتزه ثان الإسكندرية

الجمعة، 29 يوليه 2022 11:52 م
رفع 127 طن مخلفات وأتربة بحى المنتزه ثان الإسكندرية رفع المخلفات
الإسكندرية - فريق المحافظات

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شن حى المنتزة ثان بالإسكندرية برئاسة المهندسة هدى أبو كليلة رئيس الحى، حملات نظافة مكبرة ورفع (127) طن مخلفات أتربة ورديم من شارع 20 والنبوى المهندس وأرض الجنينة ومنطقة الحرمين.

وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتكليفات هدى أبو كليلة رئيس حى المنتزه ثان برفع كفاءة النظافة بنطاق الحى والاستجابة الفورية لأى شكوى تخص المواطنين.

وكلفت هدى أبو كليلة بتنفيذ حملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات والأتربة من شارع 20 والنبوى المهندس وأرض الجنينة ومنطقة الحرمين حيث قامت إدارة الرصد البيئى بالحى وبالتنسيق مع الحملة المركزية للنظافة وتجميل المدينة برفع 127 طن مخلفات رديم وجارى استكمال الأعمال.

وفى سياق آخر تم الانتهاء من إصلاح كسر بماسورة مياه بعد التنسيق مع مسؤولى شركة المياه الشرب والصرف الصحى بشارع 3 من 45 وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح على وجه السرعة للتيسير على المواطنين.

 

 


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