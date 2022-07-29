وأضاف أوربان -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الجمعة "نتفاوض مع الروس لشراء غاز بحجم 700 مليون متر مكعب إضافية.. أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى هذا الاتفاق خلال الصيف، وبعد ذلك سنكون بخير تماما".

وكشف وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، الأسبوع الماضي، أن المجر تريد شراء كميات إضافية من الغاز من روسيا، مشيرا إلى أنه سيتم النظر في طلبها على الفور.