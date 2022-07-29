رئيس جامعة أسيوط يفتتح عمارة "أ" باستراحة المعيدين والمدرسين المساعدين..صور

أسيوط - فريق المحافظات

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على إستراتيجية الجامعة القائمة على تعظيم الاستفادة مما تملكه من وحدات خدمية ومرافق تابعة لها مع الحرص على إعادة تنظيمها واستغلالها من وقت لآخر وفق الاحتياجات المتغيرة التي يواجهها المجتمع الجامعي مع العمل على إجراء عمليات الصيانة والإحلال والتجديد اللازم لصيانتها ورفع كفاءة البنية التحتية والإنشائية للمباني.

جاء ذلك خلال افتتاح سيادته لعمارة (أ) باستراحة سيتي لسكن المعيدين و المدرسين المساعدين و ذلك بعد إجراء أعمال الإحلال و التجديد و تنفيذ عمره كاملة لكافة مرافق العمارة ،جاء ذلك بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و المشرف العام على استراحات الجامعة ، والدكتور محمد حلمي المستشار الهندسي لجامعة أسيوط، والدكتور مصطفى جابر مدير عام الاستراحات ومساكن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، وعدد من العاملين بالإدارة العامة للاستراحات بالجامعة .

وأوضحت الدكتورة مها غانم أن أعمال الإحلال والتجديد تضمنت تنفيذ عمره كاملة للعمارة وطوابقها بتكلفة إجمالية بلغت حوالي مليون و 100 ألف، وبلغت تكلفة الفرش والأثاث الجديد والأجهزة الكهربائية حوالي 500 ألف ، مشيرة إلى أن العمارة تتكون من 5 طوابق تضم 10 وحدات سكنية و بطاقة استيعابية 60 سرير، كما تم تزويدها بكافة الأجهزة الكهربائية وشاشات التلفزيون وكذلك تغير وإعادة الفرش والستائر، مشيرة أنه تم ذلك بجهد متعاون تحت إشراف وتنفيذ مهندسي ومشرفي إدارة الإنشاءات بالجامعة.



رئيس جامعة أسيوط يفتتح عمارة باستراحة سيتى (1)



رئيس جامعة أسيوط يفتتح عمارة باستراحة سيتى (2)



رئيس جامعة أسيوط يفتتح عمارة باستراحة سيتى (5)



رئيس جامعة أسيوط يفتتح عمارة باستراحة سيتى (6)



رئيس جامعة أسيوط يفتتح عمارة باستراحة سيتى (7)



رئيس جامعة أسيوط يفتتح عمارة باستراحة سيتى (15)



رئيس جامعة أسيوط يفتتح عمارة باستراحة سيتى (16)