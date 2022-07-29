واعتمدت المجلة البريطانية، المتخصصة في الشأن الاقتصادي، في تقريرها، الذي نشرته اليوم، على حجم إنتاج "سوناطراك" في العام المنصرم، والذي تخطى ١٨٥ مليون طن "مكافئ بترول" ( وحدة طاقة تعرف على أنها كمية الطاقة التي تنطلق من احتراق طن واحد من النفط الخام).

وبحسب الدراسة، ساهم هذا الحجم من الإنتاج في تعزيز مكانة الشركة الجزائرية في السوق العالمية للطاقة، وجعلها تحتل المراتب الريادية ضمن أهم الشركات العالمية.

