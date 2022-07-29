حياة كريمة.. مشروعات المبادرة الرئاسية تعيد الحياة لقرى دمياط.. صور

دمياط - فريق المحافظات

تشهد محافظة دمياط الآن حزمة من المشروعات التي تجري حاليا ببعض المناطق ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري.

بدأت المرحلة الأولى من المبادرة مستهدفة 8 قري تابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، المثير من المشروعات التى استقبلتها تلك القري كانت لها أثر كبير في تطوير خدمات الدولة للمواطنين في كافة القطاعات، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 4 مليارات جنيه لمشروعات المرحلة الأولى فقط.

وجاءت قرية "السعدية البحرية والناصرية وكفر شحاتة" على رأس القري التى شهدت تطورا في خدماتها بسبب مشروعات المبادرة ففي قطاع الصحة تم رفع كفاءة عدد من الوحدات الصحية المتواجدة بتلك القري، فضلا عن إقامة مجمعات زراعية بيطرية لخدمة المزارعين بهذه المناطق، إضافة إلي إنشاء مشروعات "سكن كريم" والتي ساهمت كثيرا في القضاء على العشوائيات بهذه المنطقة.

وفي قطاع الشباب والرياضة تم تجهيز أكثر من مركز شباب، وإضافة عددا من الملاعب ودخولها الخدمة خلال أيام قليلة.

وانطلقت المرحلة الثانية لتتضمن بعض المشروعات في مدينة فارسكور، وكذلك عدد من القري المجاورة لها.

وجاء الإعلان عن إنشاء مركز طبي متكامل لعلاج مرضي الإدمان ضمن برنامج مبادرة رئيس الجمهورية، ليكون المشروع الأبرز خلال المرحلة الثانية من "حياة كريمة".

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد وقعت بروتوكول تعاون بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لإقامة مشروع مركز طبي لعلاج الادمان، على مساحة 4000 متر تقريبا.

لم تقتصر أهمية مشروع المركز الطبي لعلاج الادمان لخدمة أهالى دمياط فقط، فهو يعد مشروع محوري سيسهم في تقديم خدماته لأكثر من محافظة على مستوى الدلتا.

"حياة كريمة" ابتسمت للبسطاء في دمياط، ساهمت كثيرا في تطوير الخدمات المقدمة لهم، ويستمر الحلم مع مراحل المبادرة لتغطية كافة المناطق النائية داخل محافظة دمياط.