حملات نظافة وغسل وتطهير ميادين كفر الشيخ وما تضمه من مسلات وتماثيل.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة كفر الشيخ، حملات نظافة يومية ورفع القمامة، وغسل وتطهير الميادين المتعددة وما تضمه من مسلات وتماثيل غرف وشرق العاصمة من قبل وحدة التدخل السريع بجهاز النظافة والتجميل، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف محمود زهران، مدير جهاز النظافة بالمحافظة.

وشمل غسل الميادين ميدان الملك عبدالله بمدخل مدينة كفر الشيخ، والمسلة المقابلة لإدارة مرور كفر الشيخ، وميدان اللواء أحمد زكي عابدين، وميدان الدكتور أحمد زويل، وميدان الشهداء، المقابل لساحة القوات المسلحة، وميادين المستشفى العام، وسيتم غسل بقية الميادين والتماثيل والمسلات تبعاً.



الاهتامام بالميدادين



الاهتمام بالميدادين



جانب من اهتمام الغسيال



رمز لمحافظة كفر الشيخ



رمنز كفر الشيخ



غسل الميدادين والمسسلى



ميدان أحمد زويل



ميدان احمد عابدين



ميدان الشهداء



ميدان المستشفقى العغام



ميدان المستشفى