حمدين صباحى يشكر الرئيس السيسى لإصداره قرارا بالعفو عن عدد من السجناء

وجه حمدين صباحى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لإصداره قرار جمهورى بالعفو عن عدد من السجناء الصادر ضدهم أحكام نهائية.

وقال صباحى "الحمدلله، نحيي السيد رئيس الجمهورية ونشكره علي إصدار القرار الجمهوري 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من سجناء الرأي الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية :

١. هشام فؤاد محمد عبد الحليم

٢. قاسم اشرف قاسم أحمد

٣. احمد سمير عبد الحي علي

٤. طارق النهري حازم حسن

٥. عبد الرؤوف خطاب حسن هطاب

٦. طارق محمد المهدي صديق

٧. خالد عبد المنعم صادق صابر

وأضاف صباحى "ونبارك لهم ولأسرهم الصابرة الصامدة وأحبائهم ونفرح مع البيوت الطيبة التي طال انتظارها الصبور لهذا الفرح المستحق، ونتطلع مع كل مصري مخلص محب للعدل الي يوم قريب يتحرر فيه كل مظلوم ونحتفل بمصر وطنا خاليا من سجناء الرأي"