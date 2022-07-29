جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب 20 ألف ضمادة طبية لاصقة للجروح

الاسكندرية أسماء على بدر

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي غرب الإسكندرية، من ضبط محاولة تهريب كمية من ضمادات طبية لاصقة للجروح بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

كشفت التحريات أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين علي رحلة طيران الخطوط الشركة العربية القادمة من جدة تم الاشتباه في الراكب ط.ص.م مصري الجنسية، وبتمرير امتعة الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة تم تأكيد صحة الاشتباه، وبتفتيش امتعة الراكب ألذي اسفر عن وجود عدد 20200 ضمادات لاصقة للجروح وبلغت القيمة للاغراض الجمركية 1010000 جنيه والرسوم المعرضة الضياع مبلغ 256540 جنيها، وبلغت قيمة التعويضات مثلي القيمة وقدرها 2020000 جنيه لكون الصنف محظور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 30 لسنة 2022، واخطرت النيابة التحقيقات.