جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص والمواد المخدرة

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 في مطار القاهرة الدولي، برئاسة أسامة دياب مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص والمواد المخدرة، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت، على رحلة خطوط طيران الشرق الأوسط، اشتبه تامر عادل أحمد مأمور اللجنة فى راكب أمريكى الجنسية نظرا لارتباكه .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أو فى حقائبة مايجب الإفصاح والإقرار عنه أو يستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد محمد البحيري فلاحظ وجود مطحنة بين طيات الملابس .

وبالعرض على محمود عبدالنبى عباس مدير الإدارة قام بتكليف جورج صفوت مأمور الجمرك تحت إشراف عمرو العميري مدير ادارة الحركة والمشرف على الخط الاخضر بتفتيش حقائبه فتبين وجود مطحنة و60 قرص مخدر و8 جرام من نبات الماريجوانا المخدرة و6 أمبولات سجائر الكترونية بها زيت الماريجوانا المخدرة و2 جرام من مخدر الآيس و3.5 جرام من المشروم المخلوط بمواد مخدرة وعبوة من عقار amphetamine المخدر وشيكولاتة تحتوي علي مواد مخدرة داخل حقائبه .

قرر أحمد سعد عبدالمطلب مدير عام جمارك بمبنى جمارك الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٧ لسنة ٢٠٢٢ وإحالة الراكب للنيابة المختصة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .